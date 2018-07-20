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Приют для меломана


20.07.2018 16:15

 

 

A-Place – апартаменты в Варшаве, на которые стоит обратить внимание тем, кто не представляет свою жизнь без музыки. В жилых помещениях, оформленных дизайн-студией Thisispaper – минимум мебели и декора, зато есть музыкальная система с виниловым проигрывателем Braun SK5, выпущенным в 1969 году.

 

Интерьеры A-Place лаконичны и выдержаны в светлых тонах. Всё очень просто; есть только самые нужные вещи. В Thisispaper решили не загромождать апартаменты, но к выбору мебели и аксессуаров отнеслись с особым вниманием и остановились на авторских предметах, созданных известными дизайнерами. 

 

Аудиосистема, помимо проигрывателя виниловых пластинок, включает в себя пару колонок Canon S50 1975 года, интегральный усилитель Technics SU-V670 и тюнер. К комплекту прилагаются несколько виниловых дисков. Забронировать апартаменты можно напрямую на официальном сайте или через системы Booking.com и Airbnb.

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