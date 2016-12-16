ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Simple Expo осень 2016

Simple Expo будет открыта с 1 по 3 ноября 2016 года в московском отеле Novotel Москва Сити,...

Integrated Systems Russia

Выставка состоится в Москве, в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр», с 1 по 3 ноября....

3D Print Expo 2016

17-18 ноября, уже четвёртый год подряд, в московском выставочном центре «Сокольники» будет...

Приходи и зацени OLED телевизоры LG


16.12.2016 12:00

 

 

В крупнейших городах России LG Electronics запустила программу тест-драйвов, чтобы каждый смог самостоятельно оценить качество изображения на OLED те-левизорах LG и протестировать звучание саундбара LG SH7B. Программа продлится до 25 декабря 2016 года, включительно.

Задача тест-драйва наглядно показать разницу в качестве изображения на разных телевизорах и объяснить гостям, почему это происходит с точки зрения техноло-гий. Например, основным же отличием OLED телевизоров от LED  и UHD является то, что в OLED телевизоре используется активная матрица, то есть каждая точка экрана светится сама, создавая нужные цвета и оттенки. Поэтому каждый пиксель экрана показывает именно тот цвет, который необходим в опре-делённый момент. Технология OLED может обеспечить бесконечную контрастность, точную цветопередачу, отсутствие засветов и глубокий черный цвет.

Расписание ближайших тест-драйвов:
17-18 декабря - Москва - Мега Белая Дача, ТРЦ Колумбус; Ростов-на-Дону - Мега Ростов-на-Дону
23-24 декабря - Москва - Мега Белая Дача, Мега Тёплый стан; Краснодар - Мега Адыгея-Кубань

Связанные новости:
 Телевизоры LG с разрешением SUPER UHD И UHD - 05.07.2016 10:00
 LG PF1500G – 20 лет спустя… - 20.05.2016 17:00
 LG демонстрирует новые ТВ на выставке CES 2016 - 13.01.2016 13:00
 OLED-телевизор LG с изогнутым экраном в преимум-отделке Swarovski - 16.09.2014 18:00
 Ultra-HD телевизоры Samsung и LG изогнутыми экранами - 14.01.2014 14:00
 Телевизор LG: изогнутый OLED-экран с диагональю 77 дюймов - 07.10.2013 18:00
 Телевизоры LG на IFA 2013: 55EA980V, 55EA880V и 84LA980V, а также 2 моде-ли линейки LA965V - 27.09.2013 18:00
 «Кривой» LG OLED-телевизор - 24.09.2013 18:00
 LG расширяет линейку ТВ 4К, добавляя 55- и 65-дюймовые телевизоры - 20.08.2013 10:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2016 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007