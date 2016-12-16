16.12.2016 12:00

В крупнейших городах России LG Electronics запустила программу тест-драйвов, чтобы каждый смог самостоятельно оценить качество изображения на OLED те-левизорах LG и протестировать звучание саундбара LG SH7B. Программа продлится до 25 декабря 2016 года, включительно.



Задача тест-драйва наглядно показать разницу в качестве изображения на разных телевизорах и объяснить гостям, почему это происходит с точки зрения техноло-гий. Например, основным же отличием OLED телевизоров от LED и UHD является то, что в OLED телевизоре используется активная матрица, то есть каждая точка экрана светится сама, создавая нужные цвета и оттенки. Поэтому каждый пиксель экрана показывает именно тот цвет, который необходим в опре-делённый момент. Технология OLED может обеспечить бесконечную контрастность, точную цветопередачу, отсутствие засветов и глубокий черный цвет.



Расписание ближайших тест-драйвов:

17-18 декабря - Москва - Мега Белая Дача, ТРЦ Колумбус; Ростов-на-Дону - Мега Ростов-на-Дону

23-24 декабря - Москва - Мега Белая Дача, Мега Тёплый стан; Краснодар - Мега Адыгея-Кубань