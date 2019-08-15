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Приложение Aurender Conductor V3 для iPad и Android


15.08.2019 10:30

 

 

Производитель сетевых проигрывателей и музыкальных серверов класса High End компания Aurender выпустила  обновлённую версию приложения Conductor V 3 для устройств iPad и смартфонов с ОС Android.

 

Разработчики исправили ошибки и недочёты, обнаруженные в предыдущей версии, а также улучшили функцию поиска. Теперь пользователями доступны расширенные возможности сортировки, появилась опция резервного копирования и восстановления плейлистов, а при сбросе настроек можно сохранить свою медиа-библиотеку. Главные нововведения в приложении для iOS: поддержка разрешения экрана iPad Pro 11” и возможность выбора из трёх цветовых тем (тёмной, светлой и тёплой); предложение выбрать тему оформления появляется автоматически после установки новой версии приложения.

 

В приложении для устройств Android появилась поддержка стриминговых сервисов TIDAL, Qobuz и SHOUTcast. Кроме того, расширены возможности сортировки, отображения и управления контентом, улучшена навигация, а функционал в целом практически идентичен тому, что предлагает приложение для устройств, работающих под управлением iOS. В частности, появился полный доступ к настройкам и возможность приобретать и устанавливать обновления MQA Core Decoder.

 

Выпуск приложения Conductor V 3 для iPhone запланирован на конец 2019 года.

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