15.08.2019 10:30

Производитель сетевых проигрывателей и музыкальных серверов класса High End компания Aurender выпустила обновлённую версию приложения Conductor V 3 для устройств iPad и смартфонов с ОС Android.

Разработчики исправили ошибки и недочёты, обнаруженные в предыдущей версии, а также улучшили функцию поиска. Теперь пользователями доступны расширенные возможности сортировки, появилась опция резервного копирования и восстановления плейлистов, а при сбросе настроек можно сохранить свою медиа-библиотеку. Главные нововведения в приложении для iOS: поддержка разрешения экрана iPad Pro 11” и возможность выбора из трёх цветовых тем (тёмной, светлой и тёплой); предложение выбрать тему оформления появляется автоматически после установки новой версии приложения.

В приложении для устройств Android появилась поддержка стриминговых сервисов TIDAL, Qobuz и SHOUTcast. Кроме того, расширены возможности сортировки, отображения и управления контентом, улучшена навигация, а функционал в целом практически идентичен тому, что предлагает приложение для устройств, работающих под управлением iOS. В частности, появился полный доступ к настройкам и возможность приобретать и устанавливать обновления MQA Core Decoder.



Выпуск приложения Conductor V 3 для iPhone запланирован на конец 2019 года.