Primacoustic: новые акустические панели для жилых интерьеров
Канадская компания Primascoustic расширяет линейку своих решений по акустической обработке помещений. Новые шестиугольные настенные панели, получившие Element, дополнили уже существующую серию Broadway.
Акустические поглотители Element предназначены в первую очередь для жилых помещений, например, гостиных или так называемых медиа комнат. Такие пространства в частных домах и квартирах время от времени используются для прослушивания музыки, но по тем или иным причинам их акустическая полноценная обработка затруднительна или невозможна. В подобных случаях эффективным и недорогим решением станут панели Element.
Шестиугольная форма панелей расширяет возможности их использования в частных интерьерах, где большую роль играет эстетическая составляющая. Толщина 40-сантиметровых плиток – 3,8 см. Они сделаны из минеральной ваты большой плотности. Цвета: чёрный, серый, бежевый, белый.
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