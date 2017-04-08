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Primacoustic: новые акустические панели для жилых интерьеров


08.04.2017 11:30

 

 

Канадская компания Primascoustic расширяет линейку своих решений по акустической обработке помещений. Новые шестиугольные настенные панели, получившие Element, дополнили уже существующую серию Broadway. 

 

Акустические поглотители Element предназначены в первую очередь для жилых помещений, например, гостиных или так называемых медиа комнат. Такие пространства в частных домах и квартирах время от времени используются для прослушивания музыки, но по тем или иным причинам их акустическая полноценная обработка затруднительна или невозможна. В подобных случаях эффективным и недорогим решением станут панели Element. 

 

Шестиугольная форма панелей расширяет возможности их использования в частных интерьерах, где большую роль играет эстетическая составляющая. Толщина 40-сантиметровых плиток – 3,8 см. Они сделаны из минеральной ваты большой плотности. Цвета: чёрный, серый, бежевый, белый.

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