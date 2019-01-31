Primare Prisma на выставке ISE 2019
Новые Hi-Fi компоненты Primare c технологией Prisma будут демонстрироваться на стенде 5-R97. Инженеры шведской компании одними из первых смогли «подружить» звук High End с полноценными возможностями стриминга/мультирума и удобством управления всеми домашними системами с одного гаджета: смартфона или планшета.
Технология Prisma позволяет интегрировать новые компоненты Primare в многозонную систему и управлять воспроизведением музыки с любого мобильного устройства с помощью фирменного программного приложения. При этом музыка может храниться как на локальном сетевом сервере, так и в «облаке». Подключение новых компонентов Primare Prisma к сети осуществляется проводным или беспроводным способом. Для передачи музыкального контента на компоненты Primare Prisma используются протоколы Bluetooth, AirPlay и Spotify Connect; кроме того, все компоненты с данной технологией оснащаются встроенным модулем Chromecast, который обеспечивает прямое подключение к множеству программных приложений для потокового воспроизведения музыки.
Компоненты Primare Prisma легко интегрируются в общую экосистему Google Home – наряду с разнообразными «умными» устройствами для управления освещением, микроклиматом, камерами наблюдения. При этом устройства Primare не просто умеют воспроизводить аудиоконтент из сети и объединяться в мультирум-систему, но и могут управляться голосом.
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