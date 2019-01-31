Primare Prisma на выставке ISE 2019

31.01.2019 15:00 Новые Hi-Fi компоненты Primare c технологией Prisma будут демонстрироваться на стенде 5-R97. Инженеры шведской компании одними из первых смогли «подружить» звук High End с полноценными возможностями стриминга/мультирума и удобством управления всеми домашними системами с одного гаджета: смартфона или планшета. Технология Prisma позволяет интегрировать новые компоненты Primare в многозонную систему и управлять воспроизведением музыки с любого мобильного устройства с помощью фирменного программного приложения. При этом музыка может храниться как на локальном сетевом сервере, так и в «облаке». Подключение новых компонентов Primare Prisma к сети осуществляется проводным или беспроводным способом. Для передачи музыкального контента на компоненты Primare Prisma используются протоколы Bluetooth, AirPlay и Spotify Connect; кроме того, все компоненты с данной технологией оснащаются встроенным модулем Chromecast, который обеспечивает прямое подключение к множеству программных приложений для потокового воспроизведения музыки. Компоненты Primare Prisma легко интегрируются в общую экосистему Google Home – наряду с разнообразными «умными» устройствами для управления освещением, микроклиматом, камерами наблюдения. При этом устройства Primare не просто умеют воспроизводить аудиоконтент из сети и объединяться в мультирум-систему, но и могут управляться голосом. Связанные новости: Primare: беспроводная аудио система Prisma - 24.05.2017 10:00 Primare AIR для музыки высокого разрешения - 12.08.2016 16:00 HDMI 2.0 и HDCP 2.2 в AV-компонентах Primare - 06.06.2016 17:00 Компания "MMC" – эксклюзивный дистрибьютор PRIMARE - 15.04.2016 12:00 Вернуться к списку новостей