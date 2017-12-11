Первый комплект установлен на яхте Princess S78, флагмане бренда. Центр системы – универсальные проигрыватели Naim Uniti. Компактные Uniti Atom войдут в перечень стандартного оборудования для салона яхты, кокпита, мостика и каюты владельцев судна. Опционально предусмотрена премиум-комплектация, которая включает установку в главном салоне плеера Uniti Star, использование более дорогих моделей громкоговорителей и оборудование дополнительных мультирум-зон в носовой части палубы, а также в гостевых каютах и каютах экипажа. Управление осуществляется через смартфон или планшет с установленным приложением Naim Audio.