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Принцесса? Нет, королевна!


17.04.2019 15:10

 

 

Специальная версия винилового проигрывателя ML1 от MAG LEV Audio – знаменитой модели с левитирующим опорным диском – отличается от стандартной не техническими деталями, а внешним видом: «вертушка» украшена кристаллами Swarovski.

 

Так в компании решили отметить очередную годовщину события, положившего начало индустрии звукозаписи. В честь 142 лет, прошедших с того дня, когда Томас Эдисон создал первый фонограф, Mag LEV Audio выпустит 284 экземпляра ML1 Special Limited Edition – по 142 устройства белого и чёрного цветов. Эксклюзивные варианты отделки получили названия White Queen («белая королева») и Black Queen («чёрная королева»). 

 

В Объединённых Арабских Эмиратах уже состоялась презентация уникального проигрывателя. Стать обладателем одного из таких устройств могут и российские любители роскоши и гламура – сверкающее кристаллами чудо техники обойдётся им в один миллион триста тысяч рублей.

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