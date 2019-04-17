17.04.2019 15:10

Специальная версия винилового проигрывателя ML1 от MAG LEV Audio – знаменитой модели с левитирующим опорным диском – отличается от стандартной не техническими деталями, а внешним видом: «вертушка» украшена кристаллами Swarovski.

Так в компании решили отметить очередную годовщину события, положившего начало индустрии звукозаписи. В честь 142 лет, прошедших с того дня, когда Томас Эдисон создал первый фонограф, Mag LEV Audio выпустит 284 экземпляра ML1 Special Limited Edition – по 142 устройства белого и чёрного цветов. Эксклюзивные варианты отделки получили названия White Queen («белая королева») и Black Queen («чёрная королева»).