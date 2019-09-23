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Принят стандарт 8K Ultra HD


23.09.2019 14:00

 

 

На прошлой неделе Ассоциация потребительских технологий (Consumer Technology Association, CTA) объявила о введении официального стандарта для телевизоров с матрицами 8K Ultra High-Definition (UHD). Появился и соответствующий логотип. Последний поможет потребителям без труда идентифицировать продукцию, которая полностью удовлетворяет требованиям индустрии.

 

Новый стандарт распространяется на все модели, выпуск которых начнётся в 2020 году. Минимальное разрешение экрана для таких устройств должно составлять как минимум 33 миллиона активных пикселей (7680 по горизонтали и 4320 по вертикали) с соотношением сторон 16:9. Необходимо наличие одного и более HDMI-входов, поддержка передачи 10-битного цвета по стандарту HDR и частоты обновления 24, 30 и 60 кадров в секунду, а также цифровая защита уровня HDCP 2.2. Телевизоры должны иметь функцию апскейла, «растягивающую» контент меньшего разрешения (SD, HD и 4K) до 8K.

 

В ближайшее время Ассоциация подготовит текст лицензионного соглашения и соответствующие сертификаты. Логотип можно использовать с 1 января 2020 года. По оценкам исследования, которое CTA проводит раз в два года, объём продаж 8K UHD телевизоров в США в 2019 году составит 175 тысяч единиц, с дальнейшим ростов в последующие годы.

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