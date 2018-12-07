Привет, Олег!
Олег Тиньков, основатель и председатель совета директоров «Тинькофф банка», объявил о том, что через неделю представит широкой общественности голосового ассистента по имени «Олег».
Неожиданное заявление было сделано во время банковского корпоратива. Официальная презентация состоится через неделю. Почему «фирменный» личный ассистент получил такое имя, господин Тиньков не объяснил, однако сказал, что решение далось с большим трудом, а период раздумий был весьма долгим. Впрочем, основатель «Тинькофф банка» допускает, что имя может поменяться: «…Может быть, ещё поменяем, может, “Иван” назовём».
Голосовой ассистент для мобильного приложения, которое используют клиенты «Тинькофф банка», призван помочь владельцам смартфонов в решении финансовых и повседневных задач. В числе прочих возможностей: перевод денег или заказ столика в ресторане; то, как ассистент справляется с этой задачей, Олег Тиньков продемонстрировал присутствовавшим.
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