Неожиданное заявление было сделано во время банковского корпоратива. Официальная презентация состоится через неделю. Почему «фирменный» личный ассистент получил такое имя, господин Тиньков не объяснил, однако сказал, что решение далось с большим трудом, а период раздумий был весьма долгим. Впрочем, основатель «Тинькофф банка» допускает, что имя может поменяться: «…Может быть, ещё поменяем, может, “Иван” назовём».