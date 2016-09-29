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Призовой фонд осени с ProIntegration Awards


29.09.2016 10:00

 

 

Организаторы 7ой национальной премии в области интеграции аудиовидеооборудования и автоматизации зданий ProIntegration Awards закончили прием заявок на участие. Результаты 7ой национальной премии «ProIntegration Awards» объявят 1 ноября.

В этом году премия проводится уже в седьмой раз, церемония награждения лауреатов ProIntegration Awards состоится 1 ноября в первый день работы международных выставок в области ProAV технологий Integrated Systems Russia 2016 и  автоматизации зданий HI-TECH BUILDING 2016.

Национальная Премия ProIntegration Awards - это уникальная возможность для компаний–системных интеграторов и инсталляторов из России и стран СНГ представить свои лучшие проекты и авторские решения для оснащения объектов корпоративного и домашнего сектора современными аудиовизуальными технологиями и системами автоматизации. Премия призвана сформировать высокие стандарты качества комплексных решений при реализации проектов, определить лидеров индустрии и привлечь на рынок новых потенциальных заказчиков.

Профессиональное жюри, в состав которого вошли эксперты в области аудиовидео, IT-технологий, систем автоматизации, представители специализированных СМИ, рассмотрит заявки на участие по следующим номинациям:
•    Лучшее комплексное решение для корпоративного сектора стоимостью до 300’000 евро;
•    Лучшее комплексное решение корпоративного сектора стоимостью свыше 300’000 евро;
•    Лучшее комплексное решение для ситуационных центров и диспетчерских;
•    Лучшее комплексное решение для образовательного сектора;
•    Лучшее комплексное решение для транспортных объектов;
•    Лучшее комплексное аудиовизуальное решение для музеев и выставочных пространств;
•    Лучшее решение с использованием технологии Digital Signage;  
•    Лучшее комплексное решение по внедрению систем «Умный дом».
•    Лучшее комплексное решение по внедрению систем автоматизации для коммерческой недвижимости(офисные здания, отели, торгово-развлекательные комплексы, многофункциональные центры и тд);
•    Лучшее IoT решение;     
•    Лучшее комплексное решение, реализованное в регионах России и странах СНГ.


Организаторы премии - выставочная компания МИДЭКСПО и Integrated Systems Events, при поддержке профессиональных ассоциаций InfoComm International и СEDIA.

Подробная информация - на официальном сайте премии www.prointegration.ru

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