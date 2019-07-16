16.07.2019 09:37

Компания Pro Audio Technology (PRO) представила две новые линейки акустических систем: S и SR. Три модели громкоговорителей – S-12sm, SR-12ai и SR-212ai – заменят выпускавшиеся ранее SCRS-12sm, SCRS-12ai и SCRS-212ai соответственно.



Колонки новых серий предназначены для установки в домашних кинозалах и студиях звукозаписи. Новинки приобрели более современный стильный вид, сохранив фирменное звучание и потрясающую динамику. Акустические системы оснащаются динамиками профессионального уровня, в том числе 1,7-дюймовыми Ultra-Purityä компрессионными рупорными ВЧ-драйверами, обеспечивающими практически идеальную дисперсию и реалистичный динамический диапазон.



Модели S-12sm и SR-12ai, предназначенные для установки за акустически прозрачным проекционным экраном, комплектуются 12-дюймовым длинноходным вуфером (выходная мощность 1400 Вт) с 4-дюймовой звуковой катушкой. Узкий (менее 18 см) корпус SR-12ai – идеальное решение для инсталляций в условиях ограниченного пространства. В модели SR-212ai низкочастотных драйверов два – эта модель предназначена для кинозалов большей площади.



Пол Хейлс (Paul Hales), президент компании и главный конструктор: «…Модели серии S и SR на сегодня – лучшие акустические системы из всех, которые мы когда-либо производили. Несмотря на свои скромные размеры, они обеспечивают лучшие в своём классе точность, детализацию и динамику. Я уверен, что дилеры будут в восторге от их звучания и внешнего вида». Новинки будут представлены на выставке CEDIA Expo, которая пройдёт в сентябре 2019 года.