16.02.2018 15:50

Проигрыватель Pro-Ject Juke Box E, недавно появившийся на российском рынке, представляет собой полностью отрегулированный на заводе проигрыватель виниловых пластинок с качественным алюминиевым тонармом и предустановленным звукоснимателем Ortofon OM5E.

Новинка оснащена встроенным фонокорректором и усилителем мощностью 2 х 50 Вт. Это готовое к работе устройство, которое требуется дополнить лишь колонками для того, чтобы превратить его в полноценную музыкальную систему.

Проигрыватель имеет линейный выход, который можно использовать для подключения усилителя для наушников, а также прямой выход со звукоснимателя; линейный вход обеспечивает возможность подключения ещё одного источника сигнала. Предусмотрен также Bluetooth-модуль для беспроводного соединения с мобильными устройствами. Pro-Ject Juke Box E поставляется в комплекте с прозрачной пылезащитной крышкой и пультом дистанционного управления.