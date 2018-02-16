ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Регистрация ISE 2018

Integrated Systems Europe - крупнейшая в мире выставка, посвященная AV-оборудованию и системной...

Всепогодные новинки Peerless-AV на ISR 2017

Впервые за пределами США компания представит всепогодный UHD телевизор UV492 из серии UltraView™....

Винил Базар – Beatles аукцион 2017

Не секрет, что группа Beatles является номером “1” вот уже 60 лет в истории рок музыки. Четверка...

Pro-Ject Juke Box E


16.02.2018 15:50

 

 

Проигрыватель Pro-Ject Juke Box E, недавно появившийся на российском рынке, представляет собой полностью отрегулированный на заводе проигрыватель виниловых пластинок с качественным алюминиевым тонармом и предустановленным звукоснимателем Ortofon OM5E.

 

Новинка оснащена встроенным фонокорректором и усилителем мощностью 2 х 50 Вт. Это готовое к работе устройство, которое требуется дополнить лишь колонками для того, чтобы превратить его в полноценную музыкальную систему.

 

Проигрыватель имеет линейный выход, который можно использовать для подключения усилителя для наушников, а также прямой выход со звукоснимателя; линейный вход обеспечивает возможность подключения ещё одного источника сигнала. Предусмотрен также Bluetooth-модуль  для беспроводного соединения с мобильными устройствами. Pro-Ject Juke Box E поставляется в комплекте с прозрачной пылезащитной крышкой и пультом дистанционного управления. 

 

Варианты отделки – чёрный, красный или белый лак. Розничная цена – 32000 руб.

Связанные новости:
 «Художества» Pro-Ject - 27.11.2017 15:15
 «Клуб одиноких сердец» Pro-Ject - 05.09.2017 17:09
 Pro-Ject: новая серия электронных компонентов с индексом S2 - 22.05.2017 17:30
 Pro-Ject: проигрыватель 175 The Vienna Philharmonic - 11.05.2017 11:41
 Pro-Ject The Classic – классика всегда в цене! - 24.05.2016 10:00
 Рекорд-машина для винила Pro-Ject Debut Record Machine HiRes - 19.05.2016 17:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2018 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007