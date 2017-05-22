Pre Box S2 Digital воспроизводит звук высокого разрешения с поддержкой потоков PCM до 32 бит / 768 кГц и DSD до DSD512. Его чистоту, прозрачность и информативность обеспечивает конструкция «двойное моно» с двумя цифро-аналоговыми преобразователями ESS9038Q2M - это высококачественными 32-битными ЦАПами с технологией ESS Hyperstream II и подавителем джитера TDJE.