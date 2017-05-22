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Pro-Ject: новая серия электронных компонентов с индексом S2


22.05.2017 17:30

 

 

Компания Pro-Ject выпустила новый цифро-аналоговый преобразователь с функцией предусилителя Pre Box S2 Digital. Компактное устройство является заметной вехой в развитии модельного ряда Box Design австрийской компании.

 

Pre Box S2 Digital воспроизводит звук высокого разрешения с поддержкой потоков PCM до 32 бит / 768 кГц и DSD до DSD512. Его чистоту, прозрачность и информативность обеспечивает конструкция «двойное моно» с двумя цифро-аналоговыми преобразователями ESS9038Q2M - это высококачественными 32-битными ЦАПами с технологией ESS Hyperstream II и подавителем джитера TDJE.

 

Pre Box S2 Digital - первая модель в ассортименте Pro-Ject с поддержкой формата MQA. Устройство оснащено сразу семью переключаемыми цифровыми фильтрами, в том числе фирменным Optimum Transient собственной разработки. 

 

Ожидается, что в России Pro-Ject Pre Box S2 Digital поступит в продажу летом 2017 года. Рекомендованная розничная цена пока не озвучена. 

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