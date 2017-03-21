Одна из новинок уже появилась в продаже в России – это ламповый фонокорректор Tube Box DS2. В Tube Box DS2 используются те же лампы ECC83 (12AX7), что и в предыдущей версии. Для настройки входных параметров теперь используются кнопки на передней панели со светодиодной индикацией установленных режимов. Tube Box DS2 имеет триггерный вход для дистанционного включения по сигналу с внешнего устройства и режим Standby. Новый фонокорректор оснащен переключаемыми входами для двух звукоснимателей и двумя коммутируемыми линейными стереовыходами. Благодаря доработке удалось снизить коэффициент гармонических искажений звука более чем в два раза (менее 0,04%).