Pro-Ject представляет ламповый фонокорректор Tube Box DS2
Компания Pro-Ject выпустила обновленную серию компонентов DS2, модели которой имеют расширенные функциональные возможности и новый дизайн.
Одна из новинок уже появилась в продаже в России – это ламповый фонокорректор Tube Box DS2. В Tube Box DS2 используются те же лампы ECC83 (12AX7), что и в предыдущей версии. Для настройки входных параметров теперь используются кнопки на передней панели со светодиодной индикацией установленных режимов. Tube Box DS2 имеет триггерный вход для дистанционного включения по сигналу с внешнего устройства и режим Standby. Новый фонокорректор оснащен переключаемыми входами для двух звукоснимателей и двумя коммутируемыми линейными стереовыходами. Благодаря доработке удалось снизить коэффициент гармонических искажений звука более чем в два раза (менее 0,04%).
Корпус Tube Box DS2 выполнен из металла чёрного или серебристого цвета. Опционально предлагаются боковые накладки из дерева ценных пород.
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