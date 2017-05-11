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Pro-Ject: проигрыватель 175 The Vienna Philharmonic


11.05.2017 11:41

 

 

Компания Pro-Ject выпустила лимитированную High End версию проигрывателя виниловых пластинок The Classic. Все выпущенные проигрыватели имеют специальную отделку и комплектацию, собираются и настраиваются вручную – процесс занимает три месяца. Выпуск приурочен к 175-летию со дня образования Венского филармонического оркестра.

 

Новый проигрыватель получил название 175 The Vienna Philharmonic. О его «связи» с одним из самых известных и уважаемых в мире музыкальных коллективов говорит не только название, но и конструкция: так, переключатель скорости вращения диска выполнен из кнопки флейты. Варианты отделки лакированного деревянного шасси также напоминают о музыкальных инструментах – DarkCello или Bright Violine.

 

Проигрыватель 175 The Vienna Philharmonic оснащен прецизионным S-образным алюминиевым тонармом c латунным шеллом, на который предустановлен звукосниматель Ortofon 175. Корпус картриджа изготовлен из сплава с очень хорошими показателями демпфирования и тщательно отполирован. Всего планируется выпустить 175 проигрывателей. Розничная цена в России составит 500 000 руб.

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