Новый цифро-аналоговый преобразователь Box DS2 Ultra от Pro-Ject способен принимать сигнал с любых источников в домашних системах. ЦАП оснащён тремя коаксиальными, двумя оптическими и USB входами. Максимальный битрейт PCM-сигнала, принимаемого через USB составляет до 32 бит / 768 кГц, а DSD - до 256 МГц. «Похвастать» такими параметрами может далеко не каждый аппарат этого класса.