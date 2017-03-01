ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

«Битва форматов». День открытых дверей в MMS-Cinema

Сладкие продажи выставки «Винил-Джем» 2017

В конце февраля, 24 и 25 числа, в пятницу и субботу по адресу Казанский переулок 2-4 в салоне...

ISR 2017

Амстердам, 7 февраля, открытие выставки Integrated Systems Europe 2017, которая является наиболее...

Pro-Ject: всеформатный DAC Box DS2 Ultra


01.03.2017 13:11

 

 

Новый цифро-аналоговый преобразователь Box DS2 Ultra от Pro-Ject способен принимать сигнал с любых источников в домашних системах. ЦАП оснащён тремя коаксиальными, двумя оптическими и USB входами. Максимальный битрейт PCM-сигнала, принимаемого через USB составляет до 32 бит / 768 кГц, а DSD - до 256 МГц. «Похвастать» такими параметрами может далеко не каждый аппарат этого класса.

 

DAC Box DS2 Ultra выпускается в двух вариантах отделки – стандартной для моделей серии Pro-Ject Box Design и люксовой версии с деревянными боковыми панелями. Весьма привлекательная цена заставит многих меломанов задуматься о приобретении этого устройства.

Связанные новости:
 Pro-Ject The Classic – классика всегда в цене! - 24.05.2016 10:00
 Вертушки Pro-Ject RPM 1 и RPM 3 Carbon - 22.04.2015 17:00
 Pro-Ject меняет партнера в России - 18.03.2015 10:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2017 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007