Pro-Ject: всеформатный DAC Box DS2 Ultra
Новый цифро-аналоговый преобразователь Box DS2 Ultra от Pro-Ject способен принимать сигнал с любых источников в домашних системах. ЦАП оснащён тремя коаксиальными, двумя оптическими и USB входами. Максимальный битрейт PCM-сигнала, принимаемого через USB составляет до 32 бит / 768 кГц, а DSD - до 256 МГц. «Похвастать» такими параметрами может далеко не каждый аппарат этого класса.
DAC Box DS2 Ultra выпускается в двух вариантах отделки – стандартной для моделей серии Pro-Ject Box Design и люксовой версии с деревянными боковыми панелями. Весьма привлекательная цена заставит многих меломанов задуматься о приобретении этого устройства.
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