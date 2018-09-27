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Procella Audio выходит в море


27.09.2018 11:07

 

 

Два европейских производителя, шведская компания Procella Audio и немецкая Qualtron GmbH подписали партнерское соглашение. Qualtron GmbH получила статус дистрибьютора референсных акустических систем Procella.

 

По условиям договора, Qualtron будет осуществлять продвижение и продажу громкоговорителей Procella в Германии, причем главными потребителями станут местные владельцы супер- и мега-яхт, а также компании, которые занимаются постройкой таких судов.

 

Procella Audio является производителем акустических систем для домашних кинозалов преимум-класса. В числе её заказчиков – представители королевских семейств, всемирно известные кинопродюсеры, состоятельные покупатели, привыкшие окружать себя предметами наивысшего качества. Громкоговорителями Procella оснащаются коммерческие кинозалы и профессиональные киностудии. 

 

Команда, создавшая Qualtron, за последние пять лет реализовала почти 30 крупных проектов.  Благодаря сотрудничеству с Procella Audio компания получает возможность обеспечить своих клиентов оборудованием для домашних кинозалов, наилучшим образом подходящих для специфических условий так называемых «морских» инсталляций, где пространство для установки акустических систем порой ограничено, а требования к качеству звука весьма высоки.

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