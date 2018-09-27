27.09.2018 11:07

Два европейских производителя, шведская компания Procella Audio и немецкая Qualtron GmbH подписали партнерское соглашение. Qualtron GmbH получила статус дистрибьютора референсных акустических систем Procella.

По условиям договора, Qualtron будет осуществлять продвижение и продажу громкоговорителей Procella в Германии, причем главными потребителями станут местные владельцы супер- и мега-яхт, а также компании, которые занимаются постройкой таких судов.

Procella Audio является производителем акустических систем для домашних кинозалов преимум-класса. В числе её заказчиков – представители королевских семейств, всемирно известные кинопродюсеры, состоятельные покупатели, привыкшие окружать себя предметами наивысшего качества. Громкоговорителями Procella оснащаются коммерческие кинозалы и профессиональные киностудии.