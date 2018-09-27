Procella Audio выходит в море
Два европейских производителя, шведская компания Procella Audio и немецкая Qualtron GmbH подписали партнерское соглашение. Qualtron GmbH получила статус дистрибьютора референсных акустических систем Procella.
По условиям договора, Qualtron будет осуществлять продвижение и продажу громкоговорителей Procella в Германии, причем главными потребителями станут местные владельцы супер- и мега-яхт, а также компании, которые занимаются постройкой таких судов.
Procella Audio является производителем акустических систем для домашних кинозалов преимум-класса. В числе её заказчиков – представители королевских семейств, всемирно известные кинопродюсеры, состоятельные покупатели, привыкшие окружать себя предметами наивысшего качества. Громкоговорителями Procella оснащаются коммерческие кинозалы и профессиональные киностудии.
Команда, создавшая Qualtron, за последние пять лет реализовала почти 30 крупных проектов. Благодаря сотрудничеству с Procella Audio компания получает возможность обеспечить своих клиентов оборудованием для домашних кинозалов, наилучшим образом подходящих для специфических условий так называемых «морских» инсталляций, где пространство для установки акустических систем порой ограничено, а требования к качеству звука весьма высоки.
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