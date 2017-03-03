Procella: новый сабвуфер с технологией V-Loaded

03.03.2017 17:53 «Идеологическим» центром» экспозиции стенда Procella Audio на выставке ISE 2017 стали три акустические системы, впервые представленные широкой публике: настенная модель P5V, встраиваемая P5iW и активный сабвуфер P15A. P5V – это громкоговоритель, идеально подходящий для использования с плоскими ТВ-мониторами. Его глубина – всего 104 мм, систему можно расположить вертикально или горизонтально. P5iW встраивается в стены или потолок, причём инсталляционный процесс достаточно прост. Декоративные решётки-грили – белого или чёрного цветов. Обе модели оснащены НЧ-динамиком (5.25”) и компрессионным высокочастотником (1’) профессионального уровня с фирменным волноводом для высокой отдачи и равномерного звукового покрытия в широкой зоне прослушивания. P15A – это мощный сабвуфер с 15-дюймовым динамиком (звуковая катушка 3”, литой алюминиевый подвес) в закрытом корпусе глубиной всего 230 мм и встроенным усилителем класса D мощностью 350 Вт. Максимальное звуковое давление – 119 дБ на 50 Гц, минимальная воспроизводимая частота сабвуфера по уровню -3 дБ составляет 24 Гц. Варианты отделки: белый и чёрный. С выходом этих трёх новинок серия P5 представляет собой законченное решение, в том числе и для оснащения домашних кинозалов. В ней есть и модели для медиа-комнат, и высотные каналы для систем Dolby Atmos, и пр. – исключительного качества и по доступной цене. Ещё один выдающийся сабвуфер от Procella Audio – новый V18 Bass Engine. Величина долговременного звукового давления – 137 дБ, с пиковым значением 143 дБ. Используемая конфигурация динамиков – уникальная разработка Procella Audio, получившая название V-Loaded. Изготовленные вручную неодимовые драйверы с 4-дюймовыми звуковыми катушками расположены «лицом» друг к другу под углом около 12º, в виде буквы V. Такая конфигурация позволяет снизить звуковые искажения, улучшить переходные характеристики, а также уменьшить ход динамиков, необходимый для обеспечения высокого звукового давления. Впервые такая схема была применена в моделях Procella P860 и V6. Для усиления используется усилитель мощности 2400 Вт Procella DA06-DSP. Вес сабвуфера в массивном закрытом корпусе – 100 кг. В течение десятилетия референсным считался сабвуфер Procella P18, что, впрочем, не мешало поклонникам бренда заваливать компанию запросами о разработке более мощной модели. Что ж, теперь у них есть новый V18 Bass Engine. Связанные новости: Стиль жизни с Procella P5 и P12 - 07.07.2014 17:00 Компактные сабвуферы Procella P10 и P10-FP - 28.06.2013 18:00 Акустика Procella Audio P860 созданная специально для полномасштабного воспроизведения HD-звука формата 24\96 - 09.02.2012 09:00 Вернуться к списку новостей