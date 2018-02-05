ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Регистрация ISE 2018

Integrated Systems Europe - крупнейшая в мире выставка, посвященная AV-оборудованию и системной...

Всепогодные новинки Peerless-AV на ISR 2017

Впервые за пределами США компания представит всепогодный UHD телевизор UV492 из серии UltraView™....

Винил Базар – Beatles аукцион 2017

Не секрет, что группа Beatles является номером “1” вот уже 60 лет в истории рок музыки. Четверка...

Продажи Apple HomePod начнутся 9 февраля


05.02.2018 17:30

 

 

Пятница 9 февраля станет счастливой для ярых приверженцев продукции Apple – именно в этот день корпорация начнёт отгрузки новой смарт-колонки Apple HomePod первым заказчикам.

 

Начало продаж откладывалось с 2017 года, и, наконец, Apple вступает в борьбу за потребителей. Apple HomePod, портативный Wi-Fi-громкоговоритель со встроенным голосовым помощником и функцией распознавания голоса на расстоянии, должен составить прямую конкуренцию моделям линейки Echo от Amazon и продукции Google Home.

 

HomePod позиционируется как товар премиум-сегмента. Устройство оснащено мощным процессором на базе чипа A8 – такой же используется в iPhone 6, шестью микрофонами, семью ВЧ- и одним низкочастотным динамиком. С помощью микрофонов спикер автоматически осуществляет калибровку для достижения оптимального звучания. Колонка с беспроводным подключением по Bluetooth и Wi-Fi и голосовым ассистентом Siri весит 2,5 кг, её размеры – 17 х 14 см.

Связанные новости:
 Google vs. Amazon: противостояние перешло в активную фазу - 08.12.2017 13:06
 Apple HomePod: ожидание затягивается - 20.11.2017 12:00
 Google Home Max: большой и умный - 06.10.2017 13:40
 Новости Apple - 14.09.2017 17:45
 Apple TV нового поколения с поддержкой 4K и HDR? - 29.08.2017 16:00
 Samsung: есть ли будущее у смарт-динамиков с Bixby? - 02.08.2017 10:00
 Apple прекратил выпуск iPod Nano и iPod Shuffle - 01.08.2017 12:00
 Naim и Apple: мультирум – в массы! - 09.06.2017 10:00
 Корпорация Apple представила смарт-динамик HomePod - 06.06.2017 16:30
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2018 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007