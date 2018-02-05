05.02.2018 17:30

Пятница 9 февраля станет счастливой для ярых приверженцев продукции Apple – именно в этот день корпорация начнёт отгрузки новой смарт-колонки Apple HomePod первым заказчикам.

Начало продаж откладывалось с 2017 года, и, наконец, Apple вступает в борьбу за потребителей. Apple HomePod, портативный Wi-Fi-громкоговоритель со встроенным голосовым помощником и функцией распознавания голоса на расстоянии, должен составить прямую конкуренцию моделям линейки Echo от Amazon и продукции Google Home.

HomePod позиционируется как товар премиум-сегмента. Устройство оснащено мощным процессором на базе чипа A8 – такой же используется в iPhone 6, шестью микрофонами, семью ВЧ- и одним низкочастотным динамиком. С помощью микрофонов спикер автоматически осуществляет калибровку для достижения оптимального звучания. Колонка с беспроводным подключением по Bluetooth и Wi-Fi и голосовым ассистентом Siri весит 2,5 кг, её размеры – 17 х 14 см.