Продажи CD в 2018 году упали до минимума

09.10.2018 11:40 Американская Ассоциация звукозаписывающих компаний (RIAA) провела исследование, результаты которого позволяют сделать вывод о весьма печальном будущем компакт-дисков. За первую половину 2018 года в США было продано компакт-дисков на 245 миллионов долларов, тогда как в предыдущем году объём продаж за тот же период составил 420 миллионов, то есть продажи упали более чем на 41%. Вместо 35 миллионов CD, купленных любителями музыки с января по июнь прошлого года, в 2018 американцы приобрели лишь 18,6 миллионов компакт-дисков. Статистика говорит о том, что люди продолжают слушать музыку: выручка от записей выросла за исследуемый период на 10% и составила 4,6 миллиарда долларов США; из них 2,5 миллиарда долларов приходится на Spotify, Apple Music, Tidal – потребители все чаще и чаще пользуются потоковыми сервисами. Впрочем, речь об отмене традиционных носителей пока не идёт: рынок виниловых пластинок, заметно оживившийся за последние несколько лет, продолжает расти. Связанные новости: Аукцион в «Ноте Плюс» - 02.10.2018 12:30 Британские учёные о 3D аудио: революция не за горами! - 20.09.2018 13:00 Исследование: «интеллектуальные помощники» – кто впереди? - 29.08.2018 10:00 Вернуться к списку новостей