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Продажи CD в 2018 году упали до минимума


09.10.2018 11:40

 

 

Американская Ассоциация звукозаписывающих компаний (RIAA) провела исследование, результаты которого позволяют сделать вывод о весьма печальном будущем компакт-дисков. 

 

За первую половину 2018 года в США было продано компакт-дисков на 245 миллионов долларов, тогда как в предыдущем году объём продаж за тот же период составил 420 миллионов, то есть продажи упали более чем на 41%. Вместо 35 миллионов CD, купленных любителями музыки с января по июнь прошлого года, в 2018 американцы приобрели лишь 18,6 миллионов компакт-дисков.  

 

Статистика говорит о том, что люди продолжают слушать музыку: выручка от записей выросла за исследуемый период на 10% и составила 4,6 миллиарда долларов США; из них 2,5 миллиарда долларов приходится на Spotify, Apple Music, Tidal – потребители все чаще и чаще пользуются потоковыми сервисами.

 

Впрочем, речь об отмене традиционных носителей пока не идёт: рынок виниловых пластинок, заметно оживившийся за последние несколько лет, продолжает расти.

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