26.03.2018 12:43

Впервые компания-производитель показала свои новые 4K HDR-телевизоры серии XF90 с диагональю экрана 75, 65, 55 и 49 дюймов на североамериканской выставке CES2018 в январе 2018 года. В апреле новинки появятся в России.

Качеством изображения телевизоры Sony BRAVIA XF90 «обязаны» процессору X1 Extreme и трём инновационным технологиям: HDR-ремастеринг на основе объектов (Object-based HDR remastering), Super Bit Mapping 4K HDR и Dual database processing (обработка сигнала с помощью двух баз данных).

Технология X-Motion Clarity обеспечивает чёткую и плавную передачу динамичных сцен, что особенно актуально для моделей больших диагоналей; технология X-tended Dynamic Range PRO повышает качество видео, регулируя яркость подсветки в отдельных областях экрана. Модели ТВ серии XF90 поддерживают стандарт Dolby Vision HDR, воспроизводя видеосигнал, поступающий из интернет-видеосервисов и устройств, которые подключены через кабели HDMI, с улучшенной яркостью, контрастностью и цветопередачей.