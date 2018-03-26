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Продажи телевизоров Sony BRAVIA XF90 стартуют в апреле


26.03.2018 12:43

 

 

Впервые компания-производитель показала свои новые 4K HDR-телевизоры серии XF90 с диагональю экрана 75, 65, 55 и 49 дюймов на североамериканской выставке CES2018 в январе 2018 года. В апреле новинки появятся в России.

 

Качеством изображения телевизоры Sony BRAVIA XF90 «обязаны» процессору X1 Extreme и трём инновационным технологиям: HDR-ремастеринг на основе объектов (Object-based HDR remastering), Super Bit Mapping 4K HDR и Dual database processing (обработка сигнала с помощью двух баз данных).

 

Технология X-Motion Clarity обеспечивает чёткую и плавную передачу динамичных сцен, что особенно актуально для моделей больших диагоналей; технология X-tended Dynamic Range PRO повышает качество видео, регулируя яркость подсветки в отдельных областях экрана. Модели ТВ серии XF90 поддерживают стандарт Dolby Vision HDR, воспроизводя видеосигнал, поступающий из интернет-видеосервисов и устройств, которые подключены через кабели HDMI, с улучшенной яркостью, контрастностью и цветопередачей. 

 

Новые телевизоры созданы на платформе Android TV. Для поиска нужного контента и управления телевизором используется функция голосового поиска. Встроенный модуль Chromecast позволяет транслировать на телевизор контента со смартфона или планшета. 

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