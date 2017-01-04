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Продвинутый проектор Sony VPL-VW550ES


04.01.2017 12:00

 

 

Sony выпустила новый проектор VPL-VW550ES, который пришел на смену VPL-VW520. Хотя, по сути, новинка не стала полностью новым устройством, но существенные изменения получила.

Модель VPL-VW550E поддерживает стандарт HDR (как для кино — ST2084, так и для эфирного вещания — HLG). Есть подстройка под экран в режиме HDR и пользовательские настройки. Присутствует совместимость с HDR-контентом в разрешении 4K на двух частотах развертки: 24 и 60 кадров в секунду. Также повысилась на 17% динамическая контрастность, которая теперь составляет 350’000:1.

Выходы HDMI в новой модели работают по протоколу HDCP 2.2. Проектор выпускается в двух цветах: белом и черном.

Рекомендуемая цена на проектор Sony VPL-VW550ES составляет 859'900₽.

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