08.07.2019 07:00

Моторизированное проекционное полотно Draper Ropewalker предназначено для больших помещений с высокими потолками: спортивных залов, общественных центров, залов торжеств и т.д.



Экран состоит из нескольких элементов: корпуса, лифтового механизма и собственно кассеты с проекционным полотном. Основной большой корпус встраивается в потолок. Лифтовый механизм, спрятанный в этом корпусе, поднимает и опускает кассету с самим экраном и мотором, который сворачивает и разворачивает полотно. Модуль с экраном держится на прочных стальных канатах, которые входят в комплект поставки. Запас их длины составляет 10 метров. При напряжении в 220 В скорость лифта равна 518 см в минуту.



В ассортименте компании Draper есть несколько видов проекционных полотен для экрана Ropewalker. Максимальный размер изображения составляет 548 см x 548 cм. По индивидуальному запросу система может комплектоваться экраном с натяжением или свободно подвешенным экраном.