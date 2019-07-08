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Проекционное полотно Draper Ropewalker


08.07.2019 07:00

 

 

Моторизированное проекционное полотно Draper Ropewalker предназначено для больших помещений с высокими потолками: спортивных залов, общественных центров, залов торжеств и т.д.

 

Экран состоит из нескольких элементов: корпуса, лифтового механизма и собственно кассеты с проекционным полотном. Основной большой корпус встраивается в потолок. Лифтовый механизм, спрятанный в этом корпусе, поднимает и опускает кассету с самим экраном и мотором, который сворачивает и разворачивает полотно. Модуль с экраном держится на прочных стальных канатах, которые входят в комплект поставки. Запас их длины составляет 10 метров. При напряжении в 220 В скорость лифта равна 518 см в минуту.

 

В ассортименте компании Draper есть несколько видов проекционных полотен для экрана Ropewalker. Максимальный размер изображения составляет 548 см x 548 cм. По индивидуальному запросу система может комплектоваться экраном с натяжением или свободно подвешенным экраном.

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