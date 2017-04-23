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Проектор Barco HDX-4K14 с поддержкой разрешения 4K


23.04.2017 12:00

 

 

Barco представляет новый видеопроектор HDX-4K14 с высоким уровнем яркости (13000 люмен) и поддержкой разрешения 4K. Для получения максимально яркого и контрастного изображения в новой модели используется трёхчиповый DLP оптический блок, выполненный на основе 0,9 дюймовых DMD матриц с разрешением 2560х1600 пикселей. Мощная (2,5 кВт) ксеноновая лампа позволяет получить на экране яркое изображение с естественной и точной цветопередачей. Фирменный скейлер-процессор поддерживает все разрешения видеосигнала, от VGA до 4K (4096х2160).

 

Для настройки положения картинки на экране в  Barco HDX-4K14  предусмотрена функция сдвига изображения по вертикали  от –30% до +120% и по горизонтали от –40% до +40% при использовании зуммирующих объективов с памятью. При необходимости можно получить качественное изображение на искривленных поверхностях: для этого предусмотрен встроенный Warp-процессор.

 

Расширенный набор коммутационных терминалов позволяет проектору работать с любыми современными источниками видеосигналов. Управление осуществляется посредством пульта ДУ или через локальную сеть с помощью приложения Projection Toolset. 

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