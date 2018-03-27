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Проекторы Acer: от пикника до конференц-зала


27.03.2018 12:00

 

 

Три новинки от Acer – ультрапортативный проектор С200, лазерная модель  для домашнего кинотеатра VL7860 и мощный P8800 для больших аудиторий. 

 

Миниатюрный Acer C200 весит 350 г и легко умещается в сумке или рюкзаке. Он создаёт проекцию с максимальным разрешением 1600 × 1200 пикселей, соотношением сторон 16:9 или 4:3 и яркостью до 200 ANSI люмен. Встроенный аккумулятор рассчитан на четыре часа работы. В отсутствие видеосигнала проектор автоматически отключается. Разъём HDMI с поддержкой MHL позволяет передавать изображение с планшета или смартфона. Технология Acer ColorSafe II устраняет желтоватый оттенок и предотвращает возникающее со временем выцветание картинки. 

 

Лазерный проектор Acer VL7860 подходит для просмотра 4K UHD видео. Его яркость – 3000 ANSI люмен, контрастность 1500000:1; имеются встроенные динамики мощностью 5 Вт. Настроить проектор можно за несколько минут, используя 1,6-кратный зум и вертикальную коррекцию положения объектива. Яркость и контрастность изображения проектор подстраивает самостоятельно. При работе в ECO-режиме источник света может работать без замены до 30000 часов.

 

Acer P8800 предназначен для больших помещений: лекционных залов, переговорных и пр. Чёткое и детальное изображение обеспечивают мощная лампа (5000 ANSI лм), контрастность до 1200000:1 и поддержка разрешения 4K UHD. Проектор поддерживает 1,96-кратное увеличение, горизонтальную/вертикальную коррекцию изображения и оборудован моторизированным механизмом зума и фокусировки. Как и Acer VL7860, P8800 поддерживает технологии HDR и AcuMotion и стандарты Rec. 709, Rec. 2020 и sRGB для естественной цветопередачи. Для подключения внешних источников видеосигнала имеются два порта HDMI, порт HDMI 2.0, разъёмы VGA и Display Port. 

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