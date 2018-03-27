27.03.2018 12:00

Три новинки от Acer – ультрапортативный проектор С200, лазерная модель для домашнего кинотеатра VL7860 и мощный P8800 для больших аудиторий.

Миниатюрный Acer C200 весит 350 г и легко умещается в сумке или рюкзаке. Он создаёт проекцию с максимальным разрешением 1600 × 1200 пикселей, соотношением сторон 16:9 или 4:3 и яркостью до 200 ANSI люмен. Встроенный аккумулятор рассчитан на четыре часа работы. В отсутствие видеосигнала проектор автоматически отключается. Разъём HDMI с поддержкой MHL позволяет передавать изображение с планшета или смартфона. Технология Acer ColorSafe II устраняет желтоватый оттенок и предотвращает возникающее со временем выцветание картинки.

Лазерный проектор Acer VL7860 подходит для просмотра 4K UHD видео. Его яркость – 3000 ANSI люмен, контрастность 1500000:1; имеются встроенные динамики мощностью 5 Вт. Настроить проектор можно за несколько минут, используя 1,6-кратный зум и вертикальную коррекцию положения объектива. Яркость и контрастность изображения проектор подстраивает самостоятельно. При работе в ECO-режиме источник света может работать без замены до 30000 часов.