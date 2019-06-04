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Проекторы Barco F80-Q12 и F80-4K12


04.06.2019 11:55

 

 

В серии видеопроекторов Barco F80 появились две новинки, модели F80-Q12 и F80-4K12. Это одночиповые DLP-проекторы с поддержкой 3D, в которых используется DMD-чип 0,67" и лазерно-фосфорный источник света с системой охлаждения усовершенствованной конструкции.

 

Новинки предназначены для стационарной установки в музеях, лекториях, конференц-залах и пр. Barco F80-4K12 имеет матрицу, соответствующую стандарту 4K UHD (3840х2400), а Barco F80-Q12 – WQXGA (2716x1600). Оба устройства отличаются высокой мощностью светового потока (12 тысяч люмен) и имеют естественную контрастность 1200:1. Изображение получается чётким, с минимальной задержкой благодаря мощному видеопроцессору и технологии Single Step Processing (SSP). Ресурс работы проекторов: 20 тысяч часов в стандартном режиме (24/7) и 40 тысяч – в экономичном.

 

Barco F80-Q12 и F80-4K12 совместимы с фирменными объективами серий GLD, FLD+ и FLDX. В сочетании с широкими возможностями настройки изображения это даёт возможность сконфигурировать проекторы для инсталляции любой сложности. Из дополнительных аксессуаров к новинкам также подходит многофункциональная монтажная рама, специально разработанная для линейки F80: она значительно упрощает процесс монтажа. Проекторы можно устанавливать в любой ориентации относительно горизонта.

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