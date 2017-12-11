Профессиональная акустика JBL VTX A12W

11.12.2017 14:00 VTX A12W – новая разработка JBL, акустическая система для линейных массивов с широкой диаграммой направленности. Новинка предназначена для мероприятий с «живым» звуком и позволяет добиться равномерного звукового покрытия. Акустическую систему VTX A12W можно использоваться как вместе с моделью VTX A12, так и самостоятельно. При использовании в нижней части кластера совместно с VTX A12, акустические системы JBL VTX A12W работают с более широким углом для равномерного покрытия пространства в непосредственной близости к сцене. Конструктивная переработка НЧ-, СЧ- и ВЧ-секций позволила добиться уникальных показателей мощности на единицу массы акустической системы и более глубокого воспроизведения низких частот: система сохраняет 120-градусную направленность.вплоть до 250 Гц. Три специально разработанных драйвера в высокочастотной секции имеют повышенную чувствительность благодаря объединению в единой целое фазовыравнивающих преобразователей и волноводов. Четыре 5,5-дюймовых СЧ-драйвера объединены в волновод для высоких частот; конструкторы JBL применили здесь ту же фирменную технологию RBI (Radiation Boundary Integrator), что и в других моделях серии VTX A. 12-дюймовый вуфер с неодимовым магнитом отличается небольшим весом и имеет конструкцию Differential Drive четвёртого поколения, с двойной звуковой катушкой и двойной магнитной системой. Благодаря этому удалось увеличить линейный ход динамика, его нагрузочную способность и чувствительность. Отдельного упоминания заслуживает инновационная технология установки оборудования, благодаря которой можно значительно сократить время, необходимое для монтажа системы. Элементы линейного массива устанавливаются по четыре на вертикальный погрузчик с наклоном в 10 градусов. Запатентованный запирающий механизм позволяет легко установить требуемые углы наклона корпусов АС, а затем, после подвешивания системы, автоматически их фиксирует. И VTX A12, и VTX A12W имеют высшую степень влагозащиты IP55, комплектуются защитными грилями и могут быть окрашены в любой цвет. Связанные новости: Масштабируемый звук JBL Bar - 01.12.2017 12:00 JBL Jr: вкус к музыке с детства - 09.11.2017 15:10 JBL: юбилейная акустика 4312SE - 20.07.2017 10:00 JBL: беспроводная акустика Control X Wireless - 03.03.2017 10:00 Доступные динамики JBL серии Stage - 28.02.2016 12:00 Вернуться к списку новостей