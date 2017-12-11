Профессиональная акустика JBL VTX A12W
VTX A12W – новая разработка JBL, акустическая система для линейных массивов с широкой диаграммой направленности. Новинка предназначена для мероприятий с «живым» звуком и позволяет добиться равномерного звукового покрытия. Акустическую систему VTX A12W можно использоваться как вместе с моделью VTX A12, так и самостоятельно.
При использовании в нижней части кластера совместно с VTX A12, акустические системы JBL VTX A12W работают с более широким углом для равномерного покрытия пространства в непосредственной близости к сцене. Конструктивная переработка НЧ-, СЧ- и ВЧ-секций позволила добиться уникальных показателей мощности на единицу массы акустической системы и более глубокого воспроизведения низких частот: система сохраняет 120-градусную направленность.вплоть до 250 Гц.
Три специально разработанных драйвера в высокочастотной секции имеют повышенную чувствительность благодаря объединению в единой целое фазовыравнивающих преобразователей и волноводов. Четыре 5,5-дюймовых СЧ-драйвера объединены в волновод для высоких частот; конструкторы JBL применили здесь ту же фирменную технологию RBI (Radiation Boundary Integrator), что и в других моделях серии VTX A. 12-дюймовый вуфер с неодимовым магнитом отличается небольшим весом и имеет конструкцию Differential Drive четвёртого поколения, с двойной звуковой катушкой и двойной магнитной системой. Благодаря этому удалось увеличить линейный ход динамика, его нагрузочную способность и чувствительность.
Отдельного упоминания заслуживает инновационная технология установки оборудования, благодаря которой можно значительно сократить время, необходимое для монтажа системы. Элементы линейного массива устанавливаются по четыре на вертикальный погрузчик с наклоном в 10 градусов. Запатентованный запирающий механизм позволяет легко установить требуемые углы наклона корпусов АС, а затем, после подвешивания системы, автоматически их фиксирует.
И VTX A12, и VTX A12W имеют высшую степень влагозащиты IP55, комплектуются защитными грилями и могут быть окрашены в любой цвет.
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