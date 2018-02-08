08.02.2018 15:40

Среди новых моделей, показанных на выставке – элемент инсталляционного линейного массива JBL Professional VLA Compact Series. JBL VLA Compact – всепогодное решение для озвучивания стадионов и арен небольшого и среднего размера, где требуются равномерное звуковое покрытие, хорошая разборчивость и высокий уровень звукового давления. В серию входят полнодиапазонные модели с двойными 10” НЧ-драйверами Differential Drive с горизонтальной направленностью 65 или 100 градусов, а также сабвуфер с двумя аналогичными вуферами диаметром 15 дюймов.

Профессиональная звуковая панель JBL Pro Soundbar работает с источниками, имеющими как постоянную, так и регулируемую громкость. В первом случае громкость регулируется на самом саундбаре, во втором – задается телевизором. С помощью 4-позиционного ограничителя мощности можно задать максимально возможный уровень громкости на этапе установки и настройки – отличное решение, актуальное для помещений со слабой звукоизоляцией.

Из новинок AMX на выставке демонстрируется цифровой процессор для конференц-систем BSS DCP-555 с возможностью коммутации VoIP – он позволяет проводить аудиоконференции в комнатах, не оснащенных отдельными системами IP-телефонии, – и многооконный процессор N2400 Series, осуществляющий передачу видео по IP и поддерживающий многооконный режим 4х1. AMX N2400 Series принимает до 4 видеопотоков с разрешением 4К 4:4:4 от энкодеров этой же серии, поддерживает смешивание сигналов с 4К и HD источников в любой конфигурации (в том числе комбинация из четырёх HD источников для получения 4К картинки) и обработку входящих видеопотоков (обрезка, масштабирование, позиционирование в соответствии с сохраненными пресетами, например, 4 окна, окно-в-окне, 3+1 и т.д.).