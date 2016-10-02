Домашняя техника Профессиональный монитор LG 27ud88 и IPS-матрицей

02.10.2016 10:00 Новый монитор для профессионального использования LG 27ud88 имеет диагональ экрана 27-дюймов и IPS-матрицу с поддержкой разрешения 4K Ultra HD.



Монитор 27UD88 имеет привлекательный дизайн: задняя панель белого цвета и серебристые элементы придают изящества модели. Эргономичная подставка устанавливается и собирается без использования отвертки. Регулировка высоты подставки и угла наклона монитора позволит настроить оптимальное положение экрана для максимально комфортной работы (экран устанавливается как вертикально, так и горизонтально).



Ultra HD 4K монитор LG – оптимальное сочетание большого экрана высокой четкости и точности цветопередачи. Разрешение 4K (3840 x 2160) обеспечивает четкое изображение и высокую плотность пикселей, что позволяет более комфортно работать с изображениями и видео. Поддержка >99 цветового поля sRGB минимизирует возможные цветовые потери. Точность цветопередачи гарантирована тестами независимой тестовой лаборатории Intertek.



Функция «Экранного меню» облегчит настройку монитора, позволяя использовать для конфигурации настроек вместо физических кнопок обычную мышь. Предустановленные режимы изображения помогут быстро переключиться между режимами изображения, а также настроить специфический режим для выбранного программного обеспечения.



Cпециализированное ПО 4-Screen Split поможет разделить экран на несколько областей для увеличения эффективности и оптимально удобного расположения окон на рабочем столе. По умолчанию доступно разделение экрана на максимально 4 области, занятых различными приложениями, что дает 14 вариантов расположения окон на экране. Например, можно работать в основном окне и смотреть видео в небольшом всплывающем окне благодаря функции «Картинка-в-картинке».



Монитор 27UD88 от LG совместим со всеми ноутбуками и MacBook с портами USB-C и Thunderbolt 3 и является первым USB-C монитором, получившим сертификат VESA. Вернуться к списку новостей