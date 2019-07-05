05.07.2019 08:20

В России в ближайшее время появится новинка из серии компактных устройств Tube line от компании Vincent - проигрыватель компакт-дисков CD-200. Он выполнен в форм-факторе midi (210 x 95 x 305 мм) и составляет пару усилителю SV-200.



В качестве транспортного механизма используется отлично зарекомендовавший себя Sanyo DA11 в сочетании с сервоприводом Philips; программное обеспечение – собственной разработки. Цифровой сигнал преобразуется в аналоговый посредством чипа Burr-Brown PCM1796 D/A (24 бит/192 кГц). Далее аналоговый сигнал обрабатывается с помощью двух ламп 6N1. Каждый канал использует независимую фильтрацию, усиление и буферизацию. В трансформаторе CD-плеера – две независимые обмотки для питания цифровой и аналоговой части: стабильный источник питания способствует формированию динамичного и открытого звучания.



Vincent CD-200 подключается к усилителю через аналоговые выходы RCA или – при использовании внешнего ЦАПа –через оптический или коаксиальный цифровые выходы. В комплект поставки входит алюминиевый пульт дистанционного управления, с помощью которого можно управлять и усилителем Vincent SV-200. Цвета корпуса: чёрный и серебристый.