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Проигрыватель винила Avid Acutus Reference Mono SP


02.08.2018 13:15

 

 

Компания Avid представила проигрыватель виниловых дисков Acutus Reference Mono SP. Новинка базируется на передовых технологических решениях, обеспечивающих идеально равномерное и стабильное вращение опорного диска.

 

«Сердце» конструкции – модернизированный синхронный двигатель большой мощности. Детали сердечника скреплены вместе и образуют единую монолитную конструкцию для уменьшения паразитных вибраций. Две электрические обмотки мотора предварительно подбираются в пары по массе, что делает мотор ещё тише. Индивидуально регулируемые для каждой обмотки источники питания улучшают балансировку ротора и обеспечивают дополнительный контроль.

 

Блок питания DSP Vari-Speed – это, по сути, два моноблочных интегральных усилителя, предварительные усилители которых работают под управлением цифрового процессора. Каждый из источников питания нагружен на свою обмотку двигателя, подобно звуковым катушкам динамика. В блоке питания задействованы два трансформатора мощностью по 1 кВА каждый, батарея конденсаторов большой ёмкости и две платы мягкого старта. Такая технологическая «начинка» позволяет легко выдержать скачок тока в 100А, который возникает при запуске аппарата. 

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