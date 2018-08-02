Проигрыватель винила Avid Acutus Reference Mono SP

02.08.2018 13:15 Компания Avid представила проигрыватель виниловых дисков Acutus Reference Mono SP. Новинка базируется на передовых технологических решениях, обеспечивающих идеально равномерное и стабильное вращение опорного диска. «Сердце» конструкции – модернизированный синхронный двигатель большой мощности. Детали сердечника скреплены вместе и образуют единую монолитную конструкцию для уменьшения паразитных вибраций. Две электрические обмотки мотора предварительно подбираются в пары по массе, что делает мотор ещё тише. Индивидуально регулируемые для каждой обмотки источники питания улучшают балансировку ротора и обеспечивают дополнительный контроль. Блок питания DSP Vari-Speed – это, по сути, два моноблочных интегральных усилителя, предварительные усилители которых работают под управлением цифрового процессора. Каждый из источников питания нагружен на свою обмотку двигателя, подобно звуковым катушкам динамика. В блоке питания задействованы два трансформатора мощностью по 1 кВА каждый, батарея конденсаторов большой ёмкости и две платы мягкого старта. Такая технологическая «начинка» позволяет легко выдержать скачок тока в 100А, который возникает при запуске аппарата. Связанные новости: Фонокорректор AVID Pulsare II - 08.06.2018 13:30 Проигрыватель виниловых дисков AVID Diva II SP - 01.02.2018 12:40 CTC Capital: дайте два! - 21.11.2017 11:50 Вернуться к списку новостей