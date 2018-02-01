01.02.2018 12:40

Новый виниловый проигрыватель Diva II SP производства английской компании AVID представляет собой усовершенствованную версию модели Diva II. Улучшения коснулись как внешнего вида, так и звучания – обновлённая Diva мало чем уступает прославленной Volvere...

Вместо диска из MDF конструкторы AVID использовали алюминиевый рабочий диск, который весит 6,3 кг, что позволило подавить паразитные вибрации. Сцепление пластинки с диском улучшено благодаря верхнему покрытию из пробки. Для того, чтобы снизить трение, в проигрывателе имеется особый самосмазывающийся стальной подшипник с основанием опорного ложа из сапфира. Эластичный материал сорботан улучшает виброразвязку.

Как и в других моделях, в новой Diva используется синхронный двигатель с высоким крутящим моментом. Нужная частота вращения диска достигается путём изменения частоты питающего тока. Двойной ременный привод позволяет снизить шум мотора. Модель поддерживает две скорости – 33,3 и 45 оборотов в минуту. В комплекте с Diva II SP поставляется дополнительное шасси с предварительно просверленными отверстиями под тонарм SME.