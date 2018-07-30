ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Регистрация на Hi-Fi & High End Show 2018

Найди свой идеальный звук – таков лейтмотив 23-й по счету ежегодной выставки аудио и...

Регистрация ISE 2018

Integrated Systems Europe - крупнейшая в мире выставка, посвященная AV-оборудованию и системной...

Всепогодные новинки Peerless-AV на ISR 2017

Впервые за пределами США компания представит всепогодный UHD телевизор UV492 из серии UltraView™....

Проигрыватели Music Hall: mmf-1.3 и mmf-1.5


30.07.2018 09:20

 

 

Компания Music Hall представила на российской рынке две новые модели виниловых проигрывателей. «Вертушки» mmf-1.3 и mmf-1.5 относятся к начальному ценовому сегменту и отличаются простотой конструкции.

 

Обе новинки имеют ременный привод, шасси из MDF и моторы постоянного тока. Проигрыватели оснащены алюминиевыми опорными дисками с антивибрационным матом, позолоченными RCA терминалами, антивибрационными ножками и прозрачными пылезащитными крышками. Скорости вращения – 33 1/3, 45 и 78 оборотов; управление – электронное. Несмотря на весьма низкую цену, в mmf-1.3 и mmf-1.5 имеются встроенные фонокорректоры, благодаря которым проигрыватели можно подключить к любому усилителю без какого-либо дополнительного оборудования.

 

Music Hall mmf-1.3 комплектуется прямым тонармом с картриджем Audio Technica AT3600L и шасси с отделкой черным рояльным лаком. MusicHall mmf-1.5 несколько дороже, поэтому у него «продвинутый» 9-дюймовый S-образный тонарм со специально изготовленным картриджем  Music Hall Melody, опорный диск и шасси более массивные; корпуса проигрывателей этой модели отделаны натуральным шпоном вишнёвого дерева.

 

В России новинки появятся в продаже в сентябре 2018 года.

Связанные новости:
 Жизненные приоритеты Music Hall в России - 04.07.2016 10:00
 Необычное сотрудничество в проигрывателе винила Music Hall ikura - 03.03.2015 10:00
 Виниловый проигрыватель Music Hall mmf 11: элита среди вертушек - 20.02.2013 09:00
 Первый ЦАП dac25.3 от Music Hall - 21.06.2011 09:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2018 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007