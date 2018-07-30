30.07.2018 09:20

Компания Music Hall представила на российской рынке две новые модели виниловых проигрывателей. «Вертушки» mmf-1.3 и mmf-1.5 относятся к начальному ценовому сегменту и отличаются простотой конструкции.

Обе новинки имеют ременный привод, шасси из MDF и моторы постоянного тока. Проигрыватели оснащены алюминиевыми опорными дисками с антивибрационным матом, позолоченными RCA терминалами, антивибрационными ножками и прозрачными пылезащитными крышками. Скорости вращения – 33 1/3, 45 и 78 оборотов; управление – электронное. Несмотря на весьма низкую цену, в mmf-1.3 и mmf-1.5 имеются встроенные фонокорректоры, благодаря которым проигрыватели можно подключить к любому усилителю без какого-либо дополнительного оборудования.

Music Hall mmf-1.3 комплектуется прямым тонармом с картриджем Audio Technica AT3600L и шасси с отделкой черным рояльным лаком. MusicHall mmf-1.5 несколько дороже, поэтому у него «продвинутый» 9-дюймовый S-образный тонарм со специально изготовленным картриджем Music Hall Melody, опорный диск и шасси более массивные; корпуса проигрывателей этой модели отделаны натуральным шпоном вишнёвого дерева.