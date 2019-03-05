«Промоутеры» USB объявили о появлении USB 4

05.03.2019 07:00 На Форуме по внедрению USB (USB-IF) объявлено о появлении USB 4. Официальная спецификация будет опубликована во второй половине 2019 года. Ожидается, что максимальная скорость передачи данных будет увеличена до 40 Гбит/с по сравнению с 20 Гбит/с текущей версии USB 3.2. После того, как USB 4 станет открытым стандартом, от него, вероятно, можно будет ожидать большей дешевизны и доступности. Предполагается также, что USB 4 позволит упростить экосистему USB: компании, продвигающие стандарт, хотят составить список функций, которые смогут предлагать устройства USB 4 любого типа. Впрочем, такое упрощение – лишь идеал: выполнение любой из рекомендаций будет добровольным, компании-производители могут сертифицировать свои устройства по USB-IF, но не обязаны это делать. Ещё одна сложность заключается в следующем: в предыдущих версиях USB использовались разъёмы, цвет которых указывал на то, какая версия стандарта поддерживается. В USB 4 будут использоваться исключительно порты USB-C, а специальных требований для производителей, касающихся добавления каких-либо меток к портам или кабелям, не существует. Участники Форума предполагают, что соответствующие устройства начнут появляться не раньше, чем спустя полтора года после обнародования официальной спецификации. Фото: The Verge. Связанные новости: Цифро-аналоговый преобразователь Pro-Ject DAC Box S2+ - 01.03.2019 06:00 Kramer: передача Full HD по IP - 25.02.2019 13:35 Atlas: USB-заземление - 11.02.2019 17:00 Вернуться к списку новостей