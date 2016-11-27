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Простая, настольная стереоакустика SVEN 325


27.11.2016 12:00

 

 

Колонки SVEN 325 имеют небольшие размеры, однако способны обеспечить убедительные низкие частоты без поддержки сабвуфера.

Активная акустика SVEN 325 представляет собой отличное решение для размещения на небольшом рабочем столе. Она занимает минимум места, и при этом выдает насыщенный и громкий звук с глубокими басами. Колонки оснащены довольно крупными для у моделей такого класса динамики диаметром 60 мм.

Эта акустика незаменима для решения повседневных офисных задач. Хороша она будет и дома для тех, кто ценит надежные функциональные решения без излишеств по привлекательной цене. На переднюю панель акустики вынесен удобный регулятор громкости. Он размещен на фоне красивой голубоватой подсветки, так что остается заметным даже в условиях ограниченного освещения.

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