Просто космос!

28.10.2019 09:35

Американская компания Anker Innovations, являющаяся владельцем торговой марки Nebula, представила на своей ежегодной презентации ряд новых продуктов, в том числе портативный светодиодный 4K UHD видеопроектор Cosmos Max. По словам представителей компании, это первая в мире модель 4K проектора для домашнего использования с поддержкой 3D аудио.



Миниатюрный Cosmos Max оснащается четырьмя Dolby Digital Plus динамиками мощностью 10 Вт каждый. Яркость устройства 1550 ANSI люмен, динамическая контрастность 100000:1. Размер изображения: от 60 до 150 дюймов (3840x2160 пикселей), расстояние до экрана – от 0,5 до 3,58 м. Имеется встроенный Wi-Fi, два порта USB, два выходных разъёма HDMI, поддержка HDR10 и HLG, Netflix, YouTube и Spotify, автофокус и коррекция трапецеидальных искажений (вертикальная и горизонтальная), а также функция дублирования экрана (screen mirroring), когда изображение с маленького экрана мобильного устройства (смартфона, планшета и пр.) передаётся на большой дисплей телевизора или на проекционный экран. Предусмотрена возможность крепления проектора к потолку (сам крепёж продаётся отдельно). Для управления используется пульт, входящий в комплект поставки, или приложение для iOS и Android.

Заказ на проектор можно разместить на интернет-портале Kickstarter: выпуск первой партии запланирован на апрель будущего года; потребители, которые заинтересованы в покупке Cosmos Max, должны заплатить уже сейчас, зато проектор обойдётся им в 1099 долларов США вместо его розничной цены 1699 $.