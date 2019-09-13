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Прозрачный звук. Во всех смыслах.


13.09.2019 10:50

 

 

Компания из Стокгольма Transparent Sound (буквально «прозрачный звук») разработала громкоговорители в прозрачном корпусе из закалённого стекла. Прозрачные стенки корпуса закреплены в алюминиевой раме и позволяют во всех деталях разглядеть электронную «начинку» акустической системы.

 

Как утверждают создатели колонки, нет ничего сложного в том, чтобы при необходимости осуществить её апгрейд. Сейчас она функционирует по тому же принципу, что системы Sonos:  предусмотрена интеграция с Amazon Echo и управление воспроизведением с помощью голосовых команд. «Прозрачный громкоговоритель» может стать и частью существующей музыкальной системы, «построенной» на устройствах Sonos, но для этого потребуется проводное подключение. Колонку можно просто поставить на стол или на полку или прикрепить к стене – в комплект поставки входят специальные держатели.

 

Громкоговоритель выпускается в двух версиях: меньшая по размеру модель (268 × 203 × 95 мм) весит 3 кг, оснащается двумя 3-дюймовыми широкополосными динамиками и встроенным усилителем класса D, имеет АЧХ 60 Гц – 20 кГц и выходную мощность 2 х 15 Вт. Розничная цена – 500 Евро. «Старшая» модель, соответственно, крупнее (431 × 333 × 118 мм), тяжелее (11 кг) и мощнее (80-100 Вт). Она комплектуется ещё и НЧ-динамиком (6,5”); АЧХ 35 Гц – 20 Кгц. Цена тоже выше – 1000 Евро.

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