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Пульт.ру откроется в Перми


26.09.2019 11:50

 

 

Федеральная розничная сеть Pult.ru откроет свой первый салон в Перми! Торжественная церемония открытия состоится 5  октября 2019 года, праздничные мероприятия пройдут и на следующий день, 6 октября; начало в 13:00. «Виновники торжества» готовят интересную программу, в том числе мастер-классы от ведущих Hi-Fi брендов, фуршет с шампанским под отличную музыку, скидки до 25% на весь ассортимент и подарки.

 

В 14:20 в субботу 5 октября начнётся серия  мастер-классов; сначала их проведут представители брендов Emotiva и Jamo, продолжат (в 16:00) Marantz и Definitive Technology. Любой желающий может лично протестировать аудио технику и задать свои вопросы. На следующий день в салон приедут «звёздные» гости; ожидаются основатель и лидер рок-группы «Чиж & Co» Сергей Чиграков, а также актёр – и музыкант – Владимир Селиванов. Поскольку в Pult.ru ожидают большого наплыва посетителей, организаторы праздника просят всех желающих принять в нём участие предварительно зарегистрироваться на сайте компании.

 

Открытие салона, который находится по адресу Комсомольский проспект, 75, означает, что у любителей и почитателей Hi-Fi и High End техники, живущих в Перми, появляется замечательная возможность не просто приобрести AV-аппаратуру, но предварительно послушать её в оборудованной по последнему слову техники комнате прослушивания и получить индивидуальную консультацию от экспертов Pult.ru.

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