03.05.2018 11:40

Новая серия акустических систем 3000i от британской Q Acoustics – недорогие модели для стерео систем и домашнего кинотеатра. В линейке представлены полочные и напольные громкоговорители, а также акустическая система центрального канала и сабвуфер.

По сравнению с предыдущей серией 3000 значительные изменения претерпела конструкция корпусов АС. Новые модели массивнее своих предшественников; больший объём положительно сказался на качестве баса.

Полочники 3010i комплектуются 22-мм твитером и 100-мм мидвуфером; эта колонка идеально подходит для небольших музыкальных систем. В следующей за ней в «табели о рангах» модели 3020i вуфер побольше – 125 мм. Два НЧ-динамика диаметром 165 мм устанавливаются в напольные 3050i. Фирменный способ крепления динамиков P2P (Point to Point) заимствована из модели Concept 500.

Для многоканальных систем в новой линейке есть громкоговоритель центрального канала 3090i, оснащённый двумя 100-мм НЧ-динамиками и 22-мм высокочастотником; его глубина не превышает стандартную глубину современных AV-компонентов, поэтому колонку можно размещать в специально предназначенных для этого тумбах и стойках для аппаратуры. Активный сабвуфер 3060S с 200-мм драйвером и встроенным усилителем мощностью 150 Вт благодаря форме корпуса при необходимости можно закрепить на стене.