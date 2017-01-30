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Quad Artera


30.01.2017 18:00

 

 

В линейке Quad Artera появятся два новых продукта: Artera Link — медиаплеер/CD-плеер/ЦАП/предусилитель, и Artera One — медиаплеер/CD-плеер/ЦАП/предусилитель/усилитель (2х75 ватт, 8 Ом).

Несмотря на относительную внешнюю простоту, каждый продукт Artera скрывает в себе изощрённые технические решения. Сердцем плееров Play, Link и One является мощный 32-битный чип — данный ЦАП, по мнению многих экспертов, является одним из лучших на рынке. Аппараты поддерживают работу с потоком данных до 32 бит/384 кГц и DSD64/128/256. Это фактически означает, что плееры полностью соответствуют всем текущим и даже будущим требованиям к цифровым музыкальным форматам на много лет вперёд.
 
Кроме этого, Artera One и Artera Link имеют модуль Wi-Fi, что позволяет обойтись без проводов при подключении колонок. Также эти модели оснащены встроенным интернет-тюнером, дающим доступ к огромному количеству радиостанций со всего мира. Все плееры управляются при помощи мобильного приложения Quad App с удобным пользовательским интерфейсом.

Четыре специальных цифровых фильтра помогут подстроить звучание Artera Play, Link и One с учётом личных предпочтений, нюансов подачи музыкального материала  или  особенностей записи конкретного CD.

Кроме этого Atrera One  и Artera Link способны работать по протоколу Bluetooth и AirPlay для быстрого доступа к источникам сигнала, в случае если они не подключены к сети Artera.

О стоимости новых продуктов Quad и сроках поставки будет сообщено в ближайшее время.

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