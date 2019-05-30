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QUAD Vena II Play с DTS Play-Fi


30.05.2019 11:45

 

 

Компания Quad в ближайшее время выпустит новую модель интегрального усилителя, Vena II Play. Устройство будет поддерживать беспроводные и потоковые сервисы и сможет работать в составе мультирум-систем.

 

Обновлённая платформа построена на базе стандартной модели Vena II и технологии DTS Play-Fi. Усилитель будет способен без задержек обрабатывать высококачественный музыкальный контент, передаваемый стриминговыми сервисами при беспроводном подключении. Пользователи получат доступ к разнообразным сетевым ресурсам, включая Spotify, Tidal, HD Tracks, Deezer, Amazon Music, Napster, KKBox, Sirius XM и пр. В роли источника могут выступать любые устройства домашней сети: смартфоны, планшет, ПК или внешние файловые хранилища типа NAS.

 

При создании новинки используются схема и компоненты, отлично себя зарекомендовавшие ещё в предыдущей версии устройства: ЦАП ES9018K2M серии Sabre32, модуль Bluetooth aptX… Кроме того, имеются встроенный фонокорректор для головок звукоснимателя типа ММ и два входа для других источников домашней стереосистемы, а выход предусилителя даёт возможность при необходимости подключить внешний усилитель мощности.

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