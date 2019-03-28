Продукция под брендом Quadraspire выпускается с 1995 года. В ассортименте – разнообразные стойки, подставки под акустические системы и аудио-видео компоненты, полки, а также заказные элементы и предметы мебели и боксы для хранения пластинок. Все изделия изготавливаются в Великобритании. Компания одной из первых начала применять модульные конструкции, а также использовать решения, которые в наши дни отличают специализированную аудиомебель самого высокого класса: это, прежде всего, немагнитные металлические детали, фигурные полки и пр.