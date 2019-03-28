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Quadraspire: модульный подход


28.03.2019 10:13

 

 

Российская дистрибьюторская компания Next Hi-Fi покажет на выставке Hi-Fi & High End Show 2019 стойки для аудиоаппаратуры Quadraspire. 

 

Продукция под брендом Quadraspire выпускается с 1995 года. В ассортименте – разнообразные стойки, подставки под акустические системы и аудио-видео компоненты, полки, а также заказные элементы и предметы мебели и боксы для хранения пластинок. Все изделия изготавливаются в Великобритании. Компания одной из первых начала применять модульные конструкции, а также использовать решения, которые в наши дни отличают специализированную аудиомебель самого высокого класса: это, прежде всего, немагнитные металлические детали, фигурные полки и пр.

 

Основатель компании Quadraspire – промышленный дизайнер Эдди Шпрайт, специализировавшийся на проектировании мебели. Первым изделием, проданным под новой торговой маркой, стала разработанная Шпрайтом секционная стойка для аппаратуры Q4 с алюминиевой рамой. Её конструкция легла в основу многих современных моделей, а сама стойка  выпускается до сих пор, правда, в модифицированном виде (Q4 EVO). В числе других знаковых изделий Quadraspire – предназначенная для массивных многокомпонентных систем класса High End серия SVT и флагманская линейка X Reference.

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