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Радикальное обновление Arcam


18.09.2019 14:30

 

 

Британская компания Arcam привезла на выставку CEDIA Expo 2019 (Денвер, США) обновлённую серию AV-ресиверов, флагманский AV-процессор и сразу три новых усилителя мощности, а также стример со встроенным стереоусилителем.

 

Ресиверы AVR10, AVR20 и AVR30 выполнены в едином стиле и имеют ряд общих конструктивных особенностей. Например, семь входов HDMI в стандарте 2.0b с поддержкой 4K (UHD) и HDCP2.2. Декодируются многоканальные форматы Dolby Atmos, DTS:X и IMAX Enhanced. Для коррекции акустики помещения используется система Dirac Live. У «младшей» модели (формат 7.1.4) имеется пара HDMI-выходов и семиканальный усилитель мощности (7х85 Вт или 2х120 Вт) класса АВ. В «двадцатке» выходов уже три, усилитель мощнее (7х110 Вт или 2х190 Вт), а процессор 16-канальный (9.1.6). Наконец, топовая модель AVR30 оснащается усилителем класса G (7х180 или 2х220 Вт).

 

Новые многоканальные усилители мощности Arcam – это четырёхканальный PA410 (класс АВ, выходная мощность 4х70 Вт или 2х90 Вт) и полноразмерный семиканальный PA720 (класс G, 7х140 Вт, 5х175 Вт или 2х225 Вт; первые 20 Вт – в чистом классе А). Наконец, флагманский стереомощник PA240 выдает 380 Вт на канал или 790 Вт в режиме моноблока, причём первые 50 Вт – в классе А, а потребляет (как и  7-канальная модель) внушительные 1500 Вт.

 

Ещё две новинки – процессор Arcam AV40 с полноценной 16-канальной коммутацией и стример со встроенным стереоусилителем (или усилитель со встроенным стримером) Arcam Solo Uno в компактном литом алюминиевом корпусе. Последний поддерживает Apple Airplay2 и Google Chromecast, выдаёт 50 Вт на канал и весит всего 1,5 кг.

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