ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Регистрация на Hi-Fi & High End Show 2018

Найди свой идеальный звук – таков лейтмотив 23-й по счету ежегодной выставки аудио и...

Регистрация ISE 2018

Integrated Systems Europe - крупнейшая в мире выставка, посвященная AV-оборудованию и системной...

Всепогодные новинки Peerless-AV на ISR 2017

Впервые за пределами США компания представит всепогодный UHD телевизор UV492 из серии UltraView™....

Radiofonografo RR226: памяти маэстро


18.12.2018 15:15

 

 

Итальянский дизайнер Акиле Кастильони (Achille Castiglioni) – из тех, кого принято называть «культовыми». Он оказал огромное влияние на развитие промышленного дизайна не только в родной Италии, но и во всём мире, а его работы воспринимаются не как обычные предметы мебели или аксессуары, но как настоящие произведения искусства, и являются частью постоянных экспозиций многих самых известных музеев.

 

В партнёрстве со своим братом Пьером Джиакомо (Pier Giacomo) Кастильони создал Radiofonografo RR126. Это устройство, выпускавшееся компанией Brionvega, до сих пор считается одним из красивейших образцов итальянского дизайна. Расцвет компании пришёлся на 60-е года прошлого века, когда Brionvega выпускала самые разные аудио-видео компоненты, над внешним видом которых трудились известнейшие дизайнеры того времени. Радиолы Radiofonografo RR126, ставшие «иконой стиля», получили прозвище «музыкальный домашний питомец» (musical pet): её динамики напоминают большие уши, а элементы управления «складываются» в забавную рожицу. 

 

В честь столетия со дня рождения гениального мастера компания Brionvega выпустила 100 радиол Radiofonografo RR226. Система состоит из радиоприёмника и проигрывателя виниловых дисков. Юбилейные устройства – полностью ручной сборки; внешне они ничем не отличаются от исторических «собратьев», но изготовлены из современных материалов. 

Связанные новости:
 Vitra выпустит радиоприёмник модели 1946 года - 19.09.2018 16:45
 Не забытый Transplus от Magnat - 10.08.2018 11:00
 Ретро-лето - 07.08.2018 14:00
 Apple AirPods в стиле ретро - 09.07.2018 08:15
 Crosley Cruiser Deluxe – «дипломат» в джинсе - 08.05.2018 15:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2018 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007