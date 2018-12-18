18.12.2018 15:15

Итальянский дизайнер Акиле Кастильони (Achille Castiglioni) – из тех, кого принято называть «культовыми». Он оказал огромное влияние на развитие промышленного дизайна не только в родной Италии, но и во всём мире, а его работы воспринимаются не как обычные предметы мебели или аксессуары, но как настоящие произведения искусства, и являются частью постоянных экспозиций многих самых известных музеев.

В партнёрстве со своим братом Пьером Джиакомо (Pier Giacomo) Кастильони создал Radiofonografo RR126. Это устройство, выпускавшееся компанией Brionvega, до сих пор считается одним из красивейших образцов итальянского дизайна. Расцвет компании пришёлся на 60-е года прошлого века, когда Brionvega выпускала самые разные аудио-видео компоненты, над внешним видом которых трудились известнейшие дизайнеры того времени. Радиолы Radiofonografo RR126, ставшие «иконой стиля», получили прозвище «музыкальный домашний питомец» (musical pet): её динамики напоминают большие уши, а элементы управления «складываются» в забавную рожицу.