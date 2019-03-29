Раскрой потенциал своих наушников на Hi-Fi Show 2019

29.03.2019 07:00 Портал AVREPORT.RU совместно со специалистами проекта Reference Audio Analyzer примет участие в выставке Hi-Fi & High End Show 2019, которая пройдёт с 11 по 14 апреля в отеле «Аквариум» московского выставочного центра «Крокус Экспо». На нашем стенде, который станет частью экспозиции Hi-Fi Portable, расположенной на шестом этаже отеля «Аквариум», вы сможете получить подробную консультацию по вопросу, волнующему многих аудиолюбителей: как добиться того, чтобы портативная аудиосистема звучала наилучшим образом. С помощью специального измерительного комплекса мы будем определять основные параметры ваших наушников. На основании полученных данных мы сформулируем персональные рекомендации для каждого обратившегося за помощью и подробно расскажем, с какой аппаратурой эти наушники смогут максимально раскрыть свой потенциал. Кроме того, вы сможете здесь же, не выходя из выставочных комнат и залов, протестировать свои наушники, подключив их к различным аудиоисточникам и усилителям. Ждём вас с 11 по 14 апреля в Панорамном зале отеля «Аквариум». Не забудьте захватить на выставку свои любимые наушники! Связанные новости: Hi-Fi&High End Show 2019: программа мероприятий - 20.03.2019 12:35 Розыгрыш призов на Hi-Fi & High End Show 2019 - 05.03.2019 10:15 AVREPORT.RU – официальный медиа-партнёр ISE 2019 - 01.11.2018 07:00 Вернуться к списку новостей