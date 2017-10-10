Rayz: революционные наушники от Pioneer
В России стартовали продажи «умных» наушников Rayz от компании Pioneer. Как утверждает компания-производитель, модели SE-LTC5R Rayz Plus и SE-LTC3R Rayz – самые технологичные на сегодняшний день наушники для iPhone.
Отличительная особенность Rayz Plus – дополнительный встроенный разъем Lightning: он даёт пользователям iOS устройств уникальную возможность одновременно использовать наушники и заряжать смартфон. Кроме того, владельцы цифровых устройств Apple могут управлять воспроизведением музыки, совершать звонки и отправлять сообщения с помощью голосовых команд – микрофон встроен в пульт управления наушниками.
Фирменное программное обеспечение позволяет устанавливать индивидуальные настройки звука: например, при включённом режиме HearThru пользователь может настроить звук таким образом, чтобы слышать, что происходит вокруг и чувствовать себя комфортно. Полностью заглушить внешний шум поможет функция активного адаптивного шумоподавления.
Новые наушники Rayz от Pioneer понимают своего владельца и адаптируются под его предпочтения. Они автоматически запускают воспроизведение музыки, когда вы надеваете их, а при снятии – останавливают. Включать и выключать Rayz можно и «принудительно», с помощью кнопки, расположенной на джойстике наушников. Управление широким функционалом наушников обеспечивает специально разработанное Pioneer мобильное приложение Rayz.
Комментарии