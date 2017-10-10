10.10.2017 12:54

В России стартовали продажи «умных» наушников Rayz от компании Pioneer. Как утверждает компания-производитель, модели SE-LTC5R Rayz Plus и SE-LTC3R Rayz – самые технологичные на сегодняшний день наушники для iPhone.

Отличительная особенность Rayz Plus – дополнительный встроенный разъем Lightning: он даёт пользователям iOS устройств уникальную возможность одновременно использовать наушники и заряжать смартфон. Кроме того, владельцы цифровых устройств Apple могут управлять воспроизведением музыки, совершать звонки и отправлять сообщения с помощью голосовых команд – микрофон встроен в пульт управления наушниками.

Фирменное программное обеспечение позволяет устанавливать индивидуальные настройки звука: например, при включённом режиме HearThru пользователь может настроить звук таким образом, чтобы слышать, что происходит вокруг и чувствовать себя комфортно. Полностью заглушить внешний шум поможет функция активного адаптивного шумоподавления.