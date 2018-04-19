19.04.2018 16:30

В ближайшем будущем поклонники бренда Sonos смогут стать обладателями колонки Sonos One красного, зелёного или жёлтого цвета. Производитель раскрыл свои планы по выпуску лимитированной серии громкоговорителей.

Продажи «весёленьких» колонок будут осуществляться в течение небольшого периода времени и по более высокой цене. Серия получила название HAY – в честь датской дизайн-студии, в сотрудничестве с которой и родилась идея новой коллекции. Предполагалось, что в «палитре 2018» Sonos будет присутствовать также розовый цвет, но, по некоторым данным, производитель от него отказался.

До недавних пор выпуск колонок в двух цветах – белом и чёрном – являлся стратегическим решением Sonos: производитель утверждал, что именно в таком виде акустические системы наиболее «безболезненно» впишутся в любой современный интерьер. Однако в 2015 году в ассортименте компании появилась колонка синего цвета – в знак признательности её деловому партнёру Blue Note Records.