ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Регистрация на Hi-Fi & High End Show 2018

Найди свой идеальный звук – таков лейтмотив 23-й по счету ежегодной выставки аудио и...

Регистрация ISE 2018

Integrated Systems Europe - крупнейшая в мире выставка, посвященная AV-оборудованию и системной...

Всепогодные новинки Peerless-AV на ISR 2017

Впервые за пределами США компания представит всепогодный UHD телевизор UV492 из серии UltraView™....

Разноцветный Sonos One: не пропустите!


19.04.2018 16:30

 

 

В ближайшем будущем поклонники бренда Sonos смогут стать обладателями колонки Sonos One красного, зелёного или жёлтого цвета. Производитель раскрыл свои планы по выпуску лимитированной серии громкоговорителей.

 

Продажи «весёленьких» колонок будут осуществляться в течение небольшого периода времени и по более высокой цене. Серия получила название HAY – в честь датской дизайн-студии, в сотрудничестве с которой и родилась идея новой коллекции. Предполагалось, что в «палитре 2018» Sonos будет присутствовать также розовый цвет, но, по некоторым данным, производитель от него отказался.

 

До недавних пор выпуск колонок в двух цветах – белом и чёрном – являлся стратегическим решением Sonos: производитель утверждал, что именно в таком виде акустические системы наиболее «безболезненно» впишутся в любой современный интерьер. Однако в 2015 году в ассортименте компании появилась колонка синего цвета – в знак признательности её деловому партнёру Blue Note Records. 

 

Официальная презентация новой серии HAY состоится в сентябре. Прирост цены, по предварительным данным, составит около 10%.

Связанные новости:
 Итоги премии Top High End 2018 - 16.04.2018 12:00
 Слияния и поглощения: итоги 2017 года - 29.12.2017 16:09
 Google vs. Amazon: противостояние перешло в активную фазу - 08.12.2017 13:06
 Sonos и IKEA создадут «дом будущего» - 07.12.2017 13:52
 Sonos One «со товарищи»: три-в-одном - 05.10.2017 14:00
 Sonos Playbase: новый формат акустических систем для ТВ - 09.03.2017 15:34
 Sonos подает в суд на Denon - 23.10.2014 20:10
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2018 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007