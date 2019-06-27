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RBH Sound: продано


27.06.2019 11:03

 

 

Производитель акустических систем компания RBH Sound продана её владельцем Роджером Хассингом (Roger Hassing) спустя 43 года после её основания. Покупателем и новым президентом и генеральным директором стал Тодд А.Стюарт (Todd A. Stewart).

 

Новый президент компании – инженер-электрик по образованию, он также имеет опыт управления торговой и коммерческой недвижимостью. RBH Sound оказалась в поле его интересов в прошлом году, когда сын Стюарта – его фирма занимается деревообработкой – стал одним из главных поставщиков американского производителя акустики. Любовь к высококачественному аудио Стюарт почувствовал не так давно и теперь намерен получить максимальное удовольствие от своих новых возможностей, открывающих ему доступ в мир High End звука.

 

Одновременно с обнародованием информацией о продаже основатель RBH Роджер Хассинг заявил о своей отставке. По условиям сделки Стюарт получил контрольный пакет акций компании, предоставив при этом Хассингу права на частичное владение. Предполагается, что покупка RBH Sound Тоддом Стюартом поможет сохранить высокое качество производимой продукции, не сокращая ассортимент и не меняя сложившиеся традиции и взаимоотношения внутри компании.

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