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Record Store Day: Rega к празднику готова!


04.03.2019 16:50

 

 

В одну из суббот апреля аудиофилы всего мира отмечают так называемый Record Store Day, или День магазинов, торгующих аудиозаписями. 

 

Праздник был учреждён в 2007 году владельцами небольших независимых магазинов грамзаписи США для привлечения внимания и поддержки малого бизнеса, не выдерживающего конкуренции в условиях интернет-пиратства и нарастающих объёмов продаж цифрового контента.

 

Компания Rega, активно поддерживающая подобные начинания, не упустила очередную возможность напомнить о себе. Дизайнеры бренда создали специальную версию винилового проигрывателя P1-Plus, посвящённую международному празднику. Устройство выпущено ограниченным тиражом (500 штук) и появится в продаже 13 апреля. Что интересно, стоит «праздничный» проигрыватель чуть меньше, чем его стандартная версия.

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