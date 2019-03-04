Record Store Day: Rega к празднику готова!

04.03.2019 16:50 В одну из суббот апреля аудиофилы всего мира отмечают так называемый Record Store Day, или День магазинов, торгующих аудиозаписями. Праздник был учреждён в 2007 году владельцами небольших независимых магазинов грамзаписи США для привлечения внимания и поддержки малого бизнеса, не выдерживающего конкуренции в условиях интернет-пиратства и нарастающих объёмов продаж цифрового контента. Компания Rega, активно поддерживающая подобные начинания, не упустила очередную возможность напомнить о себе. Дизайнеры бренда создали специальную версию винилового проигрывателя P1-Plus, посвящённую международному празднику. Устройство выпущено ограниченным тиражом (500 штук) и появится в продаже 13 апреля. Что интересно, стоит «праздничный» проигрыватель чуть меньше, чем его стандартная версия. Связанные новости: Rega Planar 1 на благотворительном аукционе - 13.09.2018 14:15 Английский звук от Rega: Planar 1 Plus - 01.08.2018 08:00 Джемовый шлейф - 04.03.2016 10:00 R-классика T+A - 06.04.2015 10:00 Вернуться к списку новостей