Домашняя техника Референсный CD №1 компании «ММС»

11.11.2016 12:00 Специалисты, занимающиеся продажей и установкой Hi-Fi аппаратуры, и обычные любители звучания высокой достоверности знают, как важно при оценке качества звукового тракта использовать хорошие записи. Как можно оценить частотный диапазон, динамику, ширину и прорисовку сцены, тембральный баланс и другие параметры источников, усилителей или акустических систем, если исходная фонограмма имеет те или иные недостатки? Осознавая эту проблему, некоторые производители аппаратуры и аудиожурналы выпускают так называемые референсные диски, содержащие музыкальные композиции, записанные, по их мнению, максимально достоверно. Мы, правда, не раз сталкивались с ситуацией, когда музыкальный материал «референсного» диска, изданного производителем аппаратуры, подобран так, чтобы скорее подчеркивать достоинства именно его продукции, нежели обеспечивать ее объективную и беспристрастную оценку. Такие диски корректнее называть не референсными, а демонстрационными. Стоит обратить внимание и еще на один момент: большинство компаний (за исключением нескольких брендов, владеющих собственными звуковыми лейблами) не участвуют в записи самих композиций, а просто делают их подборку.



С учетом вышесказанного, проект по созданию компакт-диска «Референсный CD №1», реализованный компанией «ММС», можно без малейшего преувеличения назвать уникальным. Это первый случай, когда российская дистрибьюторская компания полностью сделала свой собственный референсный диск. Запись всех композиций, вошедших в его состав, производилась в студии звукозаписи «MMS-Records», являющейся подразделением компании. На самом деле, история компании начиналась именно со студии, организованной в Москве в конце 80-х, а само название MMS расшифровывается как Moscow Musical Service. Таким образом, можно сказать, что компания «ММС» – это не просто дистрибьютор аудиоаппаратуры высокого класса, но компания, которая знает о музыке все, начиная с записи в студии и заканчивая воспроизведением.



Записи, представленные на диске «Референсный CD №1», были сделаны специально для настоящих ценителей качественного звука. Звукоинженеры студии постарались поймать именно те моменты, когда каждый из участников музыкальных коллективов вложил в произведение частицу своей души. При этом была сохранена максимальная естественность каждого произведения – инженеры не вторгались в мир звуков жесткой компрессией, эквализацией или лимитированием, сохраняя природную динамику всех инструментов и голосов исполнителей на данной записи. В состав диска вошли композиции различных жанров, он позволяет оценить и натуральность передачи вокала, и динамику и напор «тяжелых» произведений. Объединяет же все композиции одно - весь представленный на диске музыкальный материал обладает максимальной натуральностью и позволяет составить объективное представление о самых различных качественных аспектах звукового тракта при его воспроизведении.



Диски «Референсный CD №1» были подарены всем участникам дилерской конференции MMS Cinema, прошедшей в октябре 2016. Представители компании выразили надежду, что они будут использовать их в своей работе в качестве профессионального инструмента для оценки и демонстрации классной аппаратуры и просто получат удовольствия от прослушивания хорошей музыки, записанной настоящими энтузиастами своего дела. Вернуться к списку новостей